رئيس البورصة: تحديد 5% حد أدنى للاستثمار في الصناديق المفتوحة يزيد من السيولة

كشف الدكتور إسلام عز رئيس البورصة المصرية، عن تجهيز البورصة لحملة دعائية تستهدف الشركات العاملة بنظامي b2b و b2c، لشرح أهمية القيد في البورصة، مشيرًا إلى وجود نظام NILEX لتسجيل الشركات الناشئة برأس مال أقل من 100 مليون جنيه.

وأضاف في لقاء خاص على برنامج "بيزنس" المذاع عبر قناة "ten"، أن هذه الشركات تبدأ بزيادة رأس مالها من خلال البورصة، حتى تدخل للسوق الرئيسي بحد أدني 100 مليون جنيه، و300 مكتتب بها.

وتابع أن البورصة المصرية تشجع قيد جميع شركات القطاعين العام والخاص بها، موضحًا أهميتها في توفير السيولة لهم، بالإضافة للحوافز الضريبية المفروضة على توزيعات الأرباح داخلها وغيرها.

وأشار إلى التكامل بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية في قطاع التأمين، موضحًا أن الهيئة ألزمت شركات التأمين العامة والخاصة باستثمار 5% بحد أدنى في صناديق الاستثمار المفتوحة، تثتثمر في الأسهم المختلفة في البورصة.

وذكر أن إعلان الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلزام صناديق التأمين الحكومية باستثمار 5% بحد أدنى، في الصناديق المفتوحة، يزيد نسب الاستثمار المؤسسي في البورصة، مضيفًا أن هذه الزيادة تنعكس بشكل إيجابي على أداء البورصة اليوم وزيادة السيولة في الأسواق.

وأكد أن البورصة المصرية تدعم تسجيل شركات التأمين، وتوفر لهم مختلف التسهيلات، موضحًا أنه حتى في حالة عدم استيفاء رأس المال اللازم للقيد، يمكنهم التسجيل واستيفاء المبلغ المتبقي من خلال استثمارهم فيها.

وتابع أن قواع القيد ثابتة لم تتغير بحد أدنى 100 مليون جنيه و300 مكتتب في السوق الرئيسي.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية انعاقد ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين السابع «راندفو»، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 40 دولة حول العالم و263 شركة تأمين وإعادة تأمين وشركات الوساطة العالمية، بفندق ريكسوس رداميس بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان: "التأمين في ظل المتغيرات العالمية".