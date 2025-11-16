نفى الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول منع المصريين من زيارة المتحف، موضحًا أنه تم تخصيص أعداد الزائرين سواء المصريين أو الأجانب، وفق الطاقة الاستيعابية، واختلاف قيمة التذاكر بين الطرفيين.

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن قيمة تذاكر الدخول للمصري البالغ 200 جنيهًا، وللأجنبي ما يوازي 30 دولارًا، موضحًا أن وزارة السياحة والآثار أقرت بداية من الأحد 16من نوفمبر العمل بنظام "الإدارة بالتوقيت" لجميع الزائرين، على أن تبدأ الفترة الأولى من الـ8.30 صباحًا، والأخيرة في الـ5 مساءً.

وقال إنه بداية من الأول من ديسمبر ستتاح تذاكر المتحف المصري الكبير خلال الموقع الإلكتروني فقط، مضيفًا أن وزارة السياحة والآثار ستطلق قريبًا مدونة للسلوك العام للزوار داخل المتحف.

وتابع أن المدونة ستنظم القواعد المنظمة لزيارة المتحف، من خلال كيو أر كود مطبوع على تذكرة الدخول بالإضافة لبعض التعليمات المكتوبة، موضحًا أن أي مخالفة سيعاقب عليها حسب القانون، وإذا لم يعاقب عليها القانون سيطلب من الزائر مغادرة المتحف.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة. ويمتد المتحف على مساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، أي ما يُعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم أو ضعف مساحة متحف اللوفر، ليصبح أحد أضخم المشاريع الثقافية في العالم.