لجنة من التعليم للتحقيق في شكاوى تعدي طلاب إعدادي على بنات في العاشر من رمضان

أعلن محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، عن تشكيل لجنة للتحقيق في شكاوى أولياء أمور طالبات تعرض بناتهن للتعدي أمام مدرسة طارق بن زياد للتعليم الأساسي بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح خاص لـ«الشروق» أن اللجنة المشكلة ستتوجه برئاسته إلى المدرسة يوم الأحد القادم للتحقيق في شكاوى أولياء الأمور واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الأزمة.

وكان عدد من أولياء الأمور في مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي بمدينة العاشر من رمضان اشتكوا من تعرض بناتهن للضرب من قبل طلاب مدرسة طارق بن زياد، الذين تم نقلهم إلى المدرسة الأولى في الفترة المسائية بسبب إجراء إصلاحات في مدرستهم، ما أدى إلى إصابات بالغة لبعض الطالبات.

وأكدت إحدى أولياء الأمور أن الوضع أصبح كارثيًا، خاصة مع تصادف خروج طلاب الفترة الصباحية مع دخول طلاب الفترة المسائية، ما يؤدي يوميًا إلى مشاجرات وتعديات بين الطلاب، مؤثرة على سلامة الطالبات والطلاب على حد سواء.