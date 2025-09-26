إسرائيل تزعم: إيران تقف خلف الحوثيين لتنفيذ هجوم مشابه لطوفان الأقصى

زعمت إسرائيل أن إيران تقف خلف دعم الحوثيين، في مسعى لتنفيذ هجوم مشابه لعملية حماس في 7 أكتوبر 2023، انطلاقًا من دول الجوار.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أنه خلال الأشهر الماضية، سجلت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقدما لافتا في قدرات الحوثيين باليمن، سواء عبر تطوير الطائرات بدون طيار والصواريخ بعيدة المدى محلياً بدعم خبرات إيرانية ومهندسين يمنيين، أو من خلال استخدام الأنفاق في تصنيعها وتخزينها.

وفي المقابل، زعمت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلي أن تل أبيب تتابع عن كثب محاولات في اليمن لتدريب عناصر على تنفيذ هجوم شبيه بعملية "طوفان الأقصى" التي وقعت في 7 أكتوبر، انطلاقاً من إحدى الدول المحيطة بها وقد يكون الأردن أو من سوريا أو كليهما معًا.

وأضافت الصحيفة أن "الاستخبارات الإسرائيلية تراقب عملية تجنيد وتدريب عناصر الحوثيين المسلحة المحلية، ضمن دورة عاصفة الأقصى، التي تهدف إلى تدريب عناصر هذه الجماعة على غزو إسرائيل، على شكل آلاف أو عشرات الآلاف من المقاتلين، حتى الوصول إلى القدس. تُعقد هذه الدورات في اليمن، لكن يُتوقع أن يتم تنفيذها من الأردن"، وفق إدعائها.

وأمس الخميس، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء، حيث كان هذا أكبر هجوم حتى الآن في اليمن: أُلقيت أكثر من 65 قنبلة على أهداف حوثية.

وبحسب زعم الدوائر العسكرية في إسرائيل، فإن النموذج الإيراني القائم على الاعتماد على إنتاج الدفاع عن النفس، يتعزز وخاصة الصواريخ الثقيلة الدقيقة والطائرات بدون طيار المتفجرة التي تحلق على ارتفاع منخفض ويصعب اكتشافها.