المجر ترفض الانصياع لمطالب ترامب بشأن وقف مشتريات النفط الروسي

رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بشكل علني، الاستجابة لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التوقف عن شراء النفط الروسي.

وفي مقابلة مع الإذاعة الرسمية اليوم الجمعة، قال أوربان إن تخلي المجر، باعتبارها دولة حبيسة، عن النفط والغاز الروسي سوف يدمر اقتصاد البلاد.

وكان أوربان وترامب أجريا اتصالا بعد أن طرح الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فكرة مطالبة المجر بالتوقف عن شراء الخام الروسي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوربان قوله إن الحكومة المجرية سوف تبحث عن مصالحها الخاصة فيما يتعلق بمشتريات الطاقة، ولن تقبل توجيهات الإدارة الأمريكية بهذا الشأن.

وأضاف أن الاستغناء عن مصادر الطاقة التي يتم ضخها سوف يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في المجر بنسبة 4% بشكل فوري.

وبشأن المحادثة مع ترامب هذا الأسبوع، قال أوربان "ليس من الضروري أن نقبل بحجج بعضنا لبعض، ونحتاج فقط للتحدث بوضوح والاستماع إلى بعضنا البعض كأصدقاء، وبعد ذلك يفعل كل طرف ما يريده".

وتتلمس المجر، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) طريقها ما بين الولاء الذي يكنه أوربان للرئيس الأمريكي، وبين العلاقات الوثيقة التي حافظ عليها مع روسيا منذ اندلاع الحرب التي تخوضها في أوكرانيا.

وتمثل تصريحات اليوم أوضح إشارة إلى أن أوربان سوف يحافظ على العلاقات الاقتصادية مع روسيا، حتى لو جاء ذلك على حساب احتمال حدوث خلاف مع ترامب، بحسب وكالة بلومبرج.