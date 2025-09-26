 ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية - بوابة الشروق
الجمعة 26 سبتمبر 2025 12:55 ص القاهرة
نشر في: الجمعة 26 سبتمبر 2025 - 12:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 سبتمبر 2025 - 12:20 ص

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.


