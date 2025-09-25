منظمة حقوقية إسرائيلية: تدهور خطير بصحة الطبيب حسام أبو صفية

- فقد 25 كيلوجراما من وزنه ويعاني من مرض الجرب والتجويع وسوء المعاملة

تحدثت جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" الإسرائيلية، الخميس، عن "تدهور خطير" في الحالة الصحية للطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، والمعتقل لدى تل أبيب منذ 27 ديسمبر 2024.

وقالت الجمعية (غير حكومية) في بيان، إن محاميها زار أبو صفية في سجن "عوفر" (وسط إسرائيل) واطلع على أوضاع اعتقاله.

وأضافت أنها رصدت "تدهورا خطيرا" في الحالة الصحية لأبو صفية.

وأشارت الجمعية إلى أنه "فقد نحو 25 كيلوجراما من وزنه، ويعاني من مرض الجرب دون أن يتلقى علاجا طبيا مناسبا".

وتابعت أن أبو صفية، "لم يُعرض منذ مارس الماضي، على أي قاضٍ، ولم يخضع لتحقيق، أو يعرف سبب اعتقاله".

كما أكدت أنه "يتعرض للعنف وسوء المعاملة، والحرمان من الفحوص الطبية رغم معاناته من مشاكل قلبية سابقة، وارتفاع في ضغط الدم".

وبحسب الجمعية، "يواجه الطبيب ظروف اعتقال قاسية تشمل كذلك نقص الغذاء والملابس النظيفة لأشهر، إضافة إلى اعتداءات متكررة من السجانين".

وأشارت إلى أن "هناك ما لا يقل عن 100 من أفراد الطواقم الطبية من غزة اعتقلوا" منذ اندلاع حرب الإبادة في أكتوبر 2023، غالبيتهم دون لوائح اتهام، واصفة ذلك بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وطالب مدير قسم الأسرى في الجمعية، ناجي عباس، بالإفراج الفوري عن أبو صفية وزملائه من الكوادر الطبية.

ودعا عباس، المجتمع الدولي للتدخل لوقف ما اعتبره "جريمة أخلاقية وقانونية" بحق الكوادر الطبية الفلسطينية.

وفي فبراير الماضي، نشر الإعلام العبري للمرة الأولى مقطع فيديو يظهر أبو صفية داخل المعتقل، وهو مكبل اليدين والقدمين وتبدو عليه ملامح الإرهاق والتعب.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من قرار السلطات الإسرائيلية تحويل أبو صفية، إلى الاعتقال تحت صفة "المقاتل غير الشرعي"، والكشف عن تعرضه لتعذيب وتنكيل وإهمال طبي.

فيما ثبّتت محكمة إسرائيلية، نهاية مارس الماضي، أمر اعتقال أبو صفية لمدة 6 أشهر، وفق بيان لمكتب إعلام الأسرى التابعة لحركة "حماس".

ومع اشتداد الإبادة الإسرائيلية، دفع أبو صفية، ثمنا شخصيا باهظا عندما فقد نجله إبراهيم، في اقتحام الجيش الإسرائيلي للمستشفى في 26 أكتوبر 2024.

وفي 24 نوفمبر من العام ذاته، تعرض أبو صفية، لإصابة نتيجة قصف إسرائيلي استهدف المستشفى، لكنه رفض مغادرة مكانه وواصل علاج المرضى والجرحى.

واعتقل أبو صفية، في 27 ديسمبر 2024، عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، وإخراجه منها تحت تهديد السلاح، بعد تدميره للمستشفى وإخراجه عن الخدمة.