برشلونة ينجو من فخ أوفييدو ويهزمه في الدوري

قلب برشلونة تأخره بهدف لفوز 1-3 أمام مستضيفه ريال أوفييدو، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب كارلوس تارتيري، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

تقدم ريال أوفييدو في الدقيقة 33 عن طريق ألبرتو رينا، بعدما استغل خروج خاطئ من خوان جارسيا حارس مرمى برشلونة وصوب كرة بعيدة المدى سكنت الشباك.

وفي الشوط الثاني عادل برشلونة النتيجة في الدقيقة 56 عن طريق إيريك جارسيا، الذي تابع كرة مرتدة من حارس المرمى والقائم داخل منطقة الجزاء وسددها في الشباك، ثم جاء الدور على البديل روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 70، وأضاف الهدف الثاني للفريق الكتالوني من كرة رأسية مميزة.

وفي الوقت المتبقي من المباراة حاول ريال أوفييدو العودة في النتيجة، فيما بحث برشلونة عن تعزيز النتيجة، وكان له ذلك بهدف ثالث في الدقيقة 88 عن طريق رأسية جديدة من رونالد أراخو.

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده للنقطة 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد المتصدر بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد ريال أوفييدو عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.