سوريا: فرق الدفاع المدني تسيطر على 80% من حرائق اللاذقية

سيطرت فرق الدفاع المدني في محافظة اللاذقية على أكثر من 80 % من الحرائق في محافظة اللاذقية والتي أتت على آلاف الهكتارات من الغابات على مدى خمسة أيام.

وقال مدير الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية عبد الكافي كيال "بدأت عمليات التبريد والمراقبة في أكثر من 10 مواقع، وتتعامل مع بؤر نيران محدودة في بعض المواقع".

وأوضح مدير الطوارئ وإدارة الكوارث أن " وعورة المنطقة تعد من أبرز التحديات التي واجهتها فرق الإطفاء ، إضافة إلى أن الحريق كان قد اندلع في أكثر من عشرة مواقع متتالية مما شتت بعض الجهود للسيطرة على الحريق بشكل مباشر".

وكشف كيال أن " المساحة المحترقة هذا العام كانت تقريبًا في الحريق الأول ما يعادل 17000 هكتار، الآن تم خسارة 6000 هكتار".