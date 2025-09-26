قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر والأردن يتعاونان في الوقت الحالي لتدريب قوة شرطية فلسطينية، من شأنها أن تمثل جزءًا أمنيا هاما في غزة، ضمن الترتيبات الأمنية والحوكمة في القطاع بعد وقف الحرب، وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية.

وشدد خلال المؤتمر الصحفي للتحالف الدولي بشأن تنفيذ حل الدولتين، على ضرورة إنهاء الحرب العدوانية على قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي بشكل عاجل.

ودعا إلى ضرورة دعم ومساندة السلطة الفلسطينية لتحقيق بناء الدولة المستقلة، مؤكدا أن الإدارة في قطاع غزة ستكون عبر لجنة مخصصة ولمدة محددة، مع التنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية، ثم ستسلم السلطة إليها لاحقا، مشددا على أن الأمر إداري بعيد عن الانتماءات السياسية أو الحزبية.

وأشار إلى أهمية عقد مؤتمر دولي لتنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، بمجرد تثبيت وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن هذا الأمر يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي واليابان والمجتمع الدولي.

وشدد أن «كل المكونات موجودة؛ ولكن ما ينقص هو نقص وغياب الإرادة السياسية الإسرائيلية»، مطالبا بضرورة وقف العدوان والحرب على غزة في أقرب وقت من أجل التحرك والتقدم بباقي الخطوات.

وأشار إلى استمرار التنسيق مع الولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين والسجناء الفلسطينيين، وإزالة العوائق أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.