أعلنت وزارة الري السودانية، الثلاثاء، عن ارتفاع مناسيب المياه على جميع ضفاف النيل خلال الأسبوع الجاري، محذرة المواطنين من مخاطر وقوع الفيضانات وداعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

وأكدت الوزارة في بيان، على استمرار ارتفاع المناسيب في جميع ضفاف النيل خلال هذا الأسبوع.

وأوضحت أن "محطات القياس والرصد بلغت منسوب الفيضان في: ود العيس (سنجة)، ومدني، والخرطوم، وشندي، وعطبرة، وبربر، وجبل أولياء".

وشددت على أن المياه وصلت إلى "مناسيب الفيضان في ولايات: سنار، الجزيرة، الخرطوم، نهر النيل الأبيض، وعلى الأنهار: نهر النيل الأزرق من سنار إلى الخرطوم شمالا، و النيل الأبيض من الجبلين جنوبا إلى الخرطوم، ونهر النيل من الخرطوم إلى كجبار شمالا".

وخلال اليومين الماضيين، شهدت مناطق عديدة بالسودان موجات فيضانات جراء ارتفاع مناسيب نهر النيل ورافديه “النيل الأبيض” القادم من بحيرة فكتوريا، و"النيل الأزرق" القادم من الهضبة الإثيوبية.

ومنذ 30 يونيو الماضي وحتى 25 سبتمبر الجاري، تضرر "24 ألفا و992 أسرة و 125 ألفا و56 شخصا" من الأمطار والفيضانات، بحسب آخر إحصائية حكومية.

وعادة، تهطل أمطار غزيرة بفصل الخريف في السودان، حيث يبدأ من يونيو وحتى أكتوبر من كل عام، وخلاله يواجه البلد سنويا فيضانات واسعة النطاق.

وتتزامن الكوارث الطبيعية في السودان هذه الأيام مع معاناة السودانيين جراء حرب مستمرة بين الجيش و"قوات الدعم السريع" منذ منتصف أبريل 2023.

وخلّفت الحرب أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.