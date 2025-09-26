ترامب: الرئيس الصيني يوافق على وضع تيك توك تحت الملكية الأمريكية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أمرا تنفيذيا قال إنه سيسمح لتيك توك بمواصلة العمل في الولايات المتحدة بطريقة تلبي مخاوف الأمن القومي التي حددها القانون.

وكان الرئيس السابق جو بايدن قد وقع تشريعا العام الماضي يدعو شركة بايت دانس الصينية إلى بيع أصول تيك توك لشركة أمريكية بحلول أوائل هذا العام أو مواجهة حظر على مستوى البلاد، لكن ترامب لطالما وقع أوامر سمحت لتيك توك بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة بينما تحاول إدارته التوصل إلى اتفاق لبيع شركة التواصل الاجتماعي.

ولا يزال الكثير غير معروف عن الصفقة الفعلية قيد التنفيذ، لكن ترامب قال يوم الخميس إن الرئيس الصيني شي جينبينج وافق عليها.

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على الفور على استفسار لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) يطلب تأكيدا بأن الصين وافقت على إطار الصفقة المقترح.