وزارة الثقافة السورية تصدر تعميما بمواصفات 6 تماثيل مسروقة من متحف دمشق

أصدرت وزارة الثقافة السورية، اليوم الخميس، تعميمًا يتضمن مواصفات تفصيلية للتماثيل المفقودة من المتحف الوطني في دمشق، وذلك بهدف تسهيل عملية التعقب والمساعدة في استعادتها.

وضمّ التعميم الذي نشرته الوزارة على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وصفاً لـ6 تماثيل من نوع «فينوس» المصنوعة من الرخام والمرمر والجص، كانت محفوظة في قاعات المتحف.

وتنوّعت أوصاف التماثيل بين: فينوس رخامية مرمّمة ومكسورة عند الأقدام، وأخرى من المرمر بحالة ناقصة، بالإضافة إلى تمثال جصي لامرأة واقفة يمثل نموذجاً من فنون النحت الأنثوي في العصور الكلاسيكية.

ودعت الوزارة في بيانها جميع الجهات الرسمية والأفراد داخل سوريا وخارجها إلى التعاون وتقديم أي معلومات قد تساعد في تحديد أماكن وجود القطع أو استعادتها، مؤكّدة أن حماية التراث السوري هي مسؤولية وطنية وجماعية، كما خصّصت الوزارة وسائل تواصل للإبلاغ عن أي معلومات ذات صلة.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت الجهات الأمنية فتح تحقيق عاجل بعد سرقة تماثيل أثرية نادرة تعود للعصر الروماني من المتحف الوطني في دمشق، حيث أدى الحادث إلى إغلاق المتحف مؤقتاً.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة، لوكالة «سانا»، إنّهم باشروا التحقيق في حادثة السرقة التي طالت عدداً من التماثيل الأثرية والمقتنيات النادرة.

وأضاف عاتكة، أن «الجهات المختصة تعمل حالياً على تتبّع وتحرٍّ دقيق لضبط الفاعلين واستعادة المسروقات، إلى جانب التحقيق مع عناصر الحراسة والمعنيين بالأمر، للوقوف على ملابسات الحادث وظروف وقوعه».