رئيس وزراء بنجلاديش يعلن عن طرح إصلاحات دستورية للاستفتاء

أعلن رئيس وزراء بنجلاديش المؤقت الحائز على جائزة نوبل للسلام،محمد يونس، في خطاب متلفز اليوم الخميس عن طرح أجندة إصلاحات دستورية، تعرف باسم ميثاق يوليو الوطني 2025، للاستفتاء في نفس يوم إجراء الانتخابات البرلمانية في فبراير 2026.

وقال يونس: "سيتم إجراء الاستفتاء في نفس يوم إجراء الانتخابات الوطنية، في النصف الأول من فبراير من العام المقبل. ولن يعرقل هذا هدف الإصلاحات على أية حال".

ولم يتم تحديد موعد الانتخابات رغم ذلك.

وسيسعى الاستفتاء إلى الحصول على موافقة الشعب على مجموعة من الإصلاحات المقترحة التي وضعتها الحكومة المؤقتة في صيغتها النهائية بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية.

واندلعت أعمال عنف في أنحاء شتى من بنجلاديش بعد أن دعا حزب رابطة عوامي، الحزب الحاكم السابق، إلى "إغلاق" شامل احتجاجا على حكم مرتقب في محاكمة رئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينة، على خلفية حملة القمع الصارمة التي شنتها حكومتها ضد انتفاضة العام الماضي.

وصرح المدعي العام تاج الإسلام اليوم الخميس بأن محكمة الجرائم الدولية، وهي محكمة متخصصة في دكا، ستصدر حكمها الاثنين المقبل في قضية حسينة واثنين من مساعديها.

وأضاف: "لن يؤثر أي اضطراب في الشارع على الحكم".

وقال تاج الإسلام، معربا عن أمله في نتيجة عادلة: "لقد تعهدنا بأنه إذا ارتكب أي شخص جريمة في بنجلاديش فسيتم تقديمه للعدالة، بغض النظر عن هويته أو حجم نفوذه".

وأعلن حزب رابطة عوامي "الإغلاق" الشامل اليوم على مستوى البلاد احتجاجا على ما وصفه بـ "محكمة صورية" شكلتها الحكومة المؤقتة برئاسة محمد يونس لمحاكمة حسينة غيابيا.

يذكر أن الحكومة المؤقتة حظرت حزب رابطة عوامي.

ونشرت السلطات قوات أمن إضافية في دكا والأحياء المحيطة بها بعد ورود تقارير عن هجمات متفرقة بقنابل بدائية الصنع وإحراق عمدي لسيارات ضمن أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات.