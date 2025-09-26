 مصطفى محمد مهاجم نانت: كومباريه أسوأ مدرب تعاملت معه

أكد المصري مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي، أنه كان على استعداد لترك ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لو أن المدرب أنطوان كومباريه استمر في منصبه.

وتحدث مصطفى في حوار لموقع "أويست فرانس" يوم الخميس، نقلته صحيفة "ليكيب" عقب مشاركته في المباراة رقم 100 مع فريقه ضد رين والتي انتهت بالتعادل 2 / 2 ، عن مدربه السابق كومباريه حيث لم يسلم المدير الفني الفرنسي من انتقادات اللاعب.

وقال مصطفى الذي كان هدفا تعاقديا لناديي لنس الفرنسي وباناثينايكوس اليوناني الصيف الماضي: "أنطوان كومباريه هو أسوأ مدرب لعب تحت قيادته على الإطلاق، هو من تسبب في تفكيري في الرحيل".

وأضاف: "فكرت جديا، إذا بقى كومباريه، فسأرحل، أنا شخص يحتاج إلى الشعور بالثقة، وعندما وصل لويس كاسترو، شعرت على الفور بأنه يثق بي".

ويلعب مصطفى محمد أساسيا، في كل المباريات منذ بداية الموسم، تحت قيادة المدرب البرتغالي، حيث يملك اللاعب طموحات كبيرة.

وقال مصطفى: "سترون هذا العام أن نادي نانت لن ينافس على البقاء، بل على التأهل الأوروبي، لأننا نستطيع رفع سقف طموحاتنا مع المدرب الجديد، الذي يولى اهتماما كبيرا للاعبيه ويتمتع بعقلية الفوز".