المهن التمثيلية تنفي قبول استقالة نقيبها وتعلن تجديد الثقة فيه

أصدر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا عقب جلسته الطارئة المنعقدة يوم 25 سبتمبر 2025، وذلك للرد على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن إعلان النقيب، الدكتور أشرف زكي، رغبته في ترك منصبه.

وأكد المجلس، في بيانه، على الدور الوطني والنقابي البارز الذي يقوم به الدكتور أشرف زكي، مشيرًا إلى جهوده الكبيرة وما قدمه من عطاء مميز في خدمة النقابة وأعضائها والدفاع عن مصالحهم.

كما أعرب المجلس عن ثقته الكاملة في قيادة النقيب ودعمه المستمر، معلنًا رفضه بالإجماع قرار تركه لمنصبه شكلًا وموضوعًا.

وأوضح البيان أن المجلس قرر، بالإجماع، استمرار النقيب في مباشرة عمله داخل النقابة، مؤكدًا أن وجوده يمثل قيمة وخبرة كبيرة في خدمة الأعضاء والصالح العام.