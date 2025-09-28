وزيرة الخارجية الفلسطينية: خطة ترامب بشأن غزة لا تستبعد السلطة

قالت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، إنَّ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة لا تستبعد السلطة من المشهد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «النهار»، أن ترامب عرض خطة تُظهر وجود تقدم في الموقف الأمريكي وهو ما يمكن البناء عليه، تجاه عودة السلطة إلى غزة.

وأشارت إلى أن موقف السلطة منذ بداية العدوان على غزة كان وحدة الأرض الفلسطينية وأن تكون هناك شرعية واحدة موحدة أي قانون واحد وسلاح واحد.

ونوهت بأن الأولوية اليوم هي الوقوف بجانب أي خطة أو ترتيبات تضع حدًا فوريًّا للعدوان الإسرائيلي والتجويع ومخططات التهجير، مؤكدة أن هناك مناقشات دائرة مع العرب في هذا الإطار.

وعبرت عن ثقتها في دعم الدول العربية للسلطة في المحادثات الجارية، منوهة بأن خطة ترامب قيد النقاش مع جميع الأطراف وقد يتم تغييرها أو تعديلها.

وشددت على أن أي خطة يجب أن تتضمن إشراك الجانب الفلسطيني، الممثل الشرعي والوحيد للشعب (في إشارة إلى السلطة)، مع التركيز على وحدة الجغرافيا الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

وكان الرئيس الأمريكي قد عرض خطة أمريكية بشأن مستقبل غزة، وذلك خلال اجتماع مع عدد من القادة والزعماء والمسئولين العرب والمسلمين، ومثّل مصر فيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.