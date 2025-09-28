إندونيسيا تتعهد بتقديم مساعدات غذائية بقيمة 12 مليون دولار لغزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعهدت إندونيسيا بتقديم مساعدات غذائية بقيمة 12 مليون دولار أمريكي لشعب غزة من خلال برنامج الغذاء العالمي، استجابة لأزمة الغذاء المستمرة في المنطقة.

يأتي ذلك في إطار التزام إندونيسيا بتسليم 10 آلاف طن من الأرز، الذي أعلن عنه سابقا الرئيس برابوو سوبيانتو خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وقال وزير الخارجية الإندونيسي، سوجيونو، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك أمس الأول الجمعة إن "القرار المشترك الذي اتخذته حكومتا فلسطين وإندونيسيا بتوجيه المساعدات من خلال برنامج الغذاء العالمي تم اتخاذه لضمان التوزيع السريع والمستهدف بشكل جيد".

وأضاف سوجيونو، أن قرار تقديم المساعدات عبر برنامج الغذاء العالمي جاء بسبب استمرار تدهور الوضع الأمني على الأرض.

وتابع: "هذا هو الخيار الأفضل في ضوء الصعوبة البالغة في توصيل المساعدات إلى غزة، بينما الاحتياجات الغذائية هناك ملحة للغاية".

ولطالما شاركت إندونيسيا منذ زمن طويل مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساعدات في مختلف الدول المتضررة من الأزمات.

وستدعم هذه الحزمة التي تبلغ 12 مليون دولار أمريكي والتي تم تسليمها رسميا في 24 سبتمبر برنامج الاستجابة الغذائية الطارئة الذي ينفذه برنامج الغذاء العالمي في غزة.