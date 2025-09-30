أكد هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، جاهزية فريقه لملاقاة باريس سان جيرمان الفرنسي، في دوري أبطال أوروبا.

وقال هانزي فليك في المؤتمر الصحفي: برشلونة جاهز للمباراة، نحن نلعب من أجل الفوز فقط، نحترم المنافس دون شك وتشكيلتنا قوية.

وتطرق مدرب برشلونة إلى لاعبه لامين يامال قائلا: لا أحب كل هذه الأوصاف من نوعية سوبر، إنه لاعب استثنائي، لكن هناك آخرين كذلك، عليه أن يركز على بذل الجهد، فالموهبة وحدها لا تكفي، الأمر لا يقتصر على اللعب بالكرة بل على الدفاع أيضًا.

وتابع هانزي فليك: كل خصم لديه نقاط قوة ويمكن أن يترك لنا مساحات، ولهذا نغيّر، ليس لأني لم أجد الصيغة المناسبة، بل لأني أثق في الجميع.

أتم هانزي فليك عن الإصابات بقوله: مع هذا الجدول المزدحم علينا التعامل مع الإصابات، لدينا لاعبون رائعون لن يشاركوا، لكن الجودة موجودة في كل فريق، وغدًا ستكون مباراة كبيرة.