الرئيس الإيراني: لن نستسلم أو ننحني للضغوط الخارجية

وسط الضغوط التي تواجهها بلاده إثر فرض العقوبات الأممية عليها، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن طهران لا تعرف الاستسلام.

وقال بزشكيان خلال مراسم تكريم أبطال المصارعة الحرة في طهران، اليوم الثلاثاء: "العالم يفرض علينا ضغوطًا ليجبرنا على الاستسلام، لكن الاستسلام ليس في عرفنا"، وفقاً لقناة العربية الإخبارية.

وأكد أن بلاده ستقاوم حتى آخر نفس، ولن تنحني، مشددًا على تمسك بلاده بمواجهة التحديات الخارجية.

كما اعتبر أن على الإيرانيين الوصول إلى "وعي كامل بقدراتهم"، معتبرًا أن إدراك الإمكانات الوطنية يمثل أساس الصمود والاستقلالية.

إلى ذلك، أوضح الرئيس الإيراني أن حكومته تقوم بإجراءات عملية من بينها تحسين العلاقات مع دول الجوار، في إطار مساع لتخفيف حدة الضغوط وتعزيز التعاون الإقليمي.

وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني في وقت تواجه فيه طهران ضغوطاً متصاعدة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن برنامجها النووي.

كما جاءت بعد فشل محاولات روسية–صينية في مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، لتأجيل إعادة فرض العقوبات، مما مهد الطريق أمام تفعيل "آلية الزناد" التي تعيد العقوبات الأممية بشكل تلقائي.

وكانت الترويكا الأوروبية (فرنسا، وألمانيا وبريطانيا) أصرت على تمكين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول بشكل كامل إلى المنشآت النووية الإيرانية، واشترطت استئناف المفاوضات مع واشنطن، وتقديم ضمانات إضافية حول مخزون اليورانيوم المخصب، مقابل تمديد مهلة فرض العقوبات الأممية.