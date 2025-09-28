سلطنة عمان توقع اتفاقية تعاون مع وكالة جايكا اليابانية لتنمية منطقة النجد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، على اتفاقية تعاون فني مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"؛ لتنفيذ المخطط الرئيس لتنمية منطقة النجد بمحافظة ظفار.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، رعى توقيع الاتفاقية مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، بحضور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

ووقع الاتفاقية، من الجانب العُماني، أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة، ومن الجانب الياباني كي توياما المدير العام لإدارة الشرق الأوسط وأوروبا بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

وتأتي الاتفاقية، في إطار إعداد وتنفيذ المخطط الرئيس لتنمية منطقة النجد بمحافظة ظفار، التي تتميز بمقومات طبيعية فريدة، من بينها وفرة الموارد المائية واتساع الرقعة الزراعية وخصوبة الأراضي المنبسطة مما يجعلها منطقة واعدة للاستثمار الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي.

وقال سعيد بن محمد الوحشي مدير مكتب تطوير منطقة النجد الزراعية، إن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان واليابان؛ بهدف تنمية الموارد الطبيعية بمنطقة النجد الزراعية في سبيل تعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأضاف أن الاتفاقية تتوج جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه نحو جعل منطقة النجد مركز غذاء استراتيجي لسلطنة عمان تماشيًا مع رؤية عمان 2040 للتنمية الشاملة والمستدامة.

ولفت إلى أن المشروع يهدف لوضع خطة شاملة ومرنة ومستدامة لتطوير المنطقة، تتضمن الهوية الترويجية، ونقل الخبرات الدولية في التخطيط الاستراتيجي.