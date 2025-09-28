مصرع مسن بطلق ناري خلال مشاجرة بين عائلتين في بورسعيد

لقي مسن مصرعه بطلق ناري فى مشاجرة بين عائلتين بمحافظة بورسعيد.

تلقى اللواء محمد خليل الجمسي مدير أمن محافظة بورسعيد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوفاة "محمد.أ.ع"، 53 عاما، بطلق ناري بمنطقة الرقبة والبطن، وذلك خلال مشاجرة وقعت بين عائلتين في قرية المناصرة، وذلك بسبب خلافات قديمة متجددة بينهم، كما أصيب في المشاجرة "خالد.م"، بعدة طعنات نافذة بمنطقة الصدر والبطن وحالته الصحية غير مستقرة "خطيرة" بقسم الطوارئ بمستشفى التضامن.

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي غرب، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى التضامن، تحت تصرف النيابة العامة، لإعداد تقرير الطب الشرعي وبيان الصفة التشريحية الجثمان، لحين التصريح بدفن الجثة.