صربيا: رفض أمريكا تخفيف العقوبات يدفعنا للتفكير في مصادرة شركة نيس من روسيا

قالت وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا جيدوفيتش-هاندانوفِتش، إن الموقف الأمريكي الصارم بشأن العقوبات المفروضة على شركة "نيس"، وهي المصفاة الوحيدة في صربيا، وضع بلجراد أمام خيار حاسم، وهو "إما مصادرة الشركة من روسيا، أو المخاطرة بنفاد إمدادات النفط الخام".

وأضافت الوزيرة الصربية، اليوم السبت، أن "قرارات صعبة تنتظرنا — من بينها ما إذا كان ينبغي علينا الاستحواذ على الشركة وتعويض الملاك الروس"، وذلك بعد أن كشفت عن رفض واشنطن طلبا صربيا لتخفيف العقوبات مؤقتًا على شركة "نيس"، التي تسيطر عليها شركات تابعة لمجموعة "جازبروم" الروسية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتابعت جيدوفيتش-هاندانوفِتش بالقول: "قد نضطر في الأيام المقبلة إلى اتخاذ بعض من أصعب القرارات في تاريخنا"، مشيرة إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعًا غدا الأحد مع الرئيس ألكسندر فوتشيتش وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات لمناقشة سبل المضي قدما.