الدفاع المدني السوداني: مناسيب النيل مرتفعة ووضع الفيضان غير آمن

أفاد الدفاع المدني السوداني بأن مناسيب نهر النيل مرتفعة، منوهًا أن وضع الفيضان «غير آمن»، وذلك حسبما أفادته قناة «الحدث العربية»، في خبر عاجل لها، صباح الأحد.

وتوقعت وحدة الإنذار المبكر بوزارة الزراعة والري السودانية، السبت، حدوث فيضانات على ضفاف الأنهار في النيل الأبيض والخرطوم ونهر النيل.

ويعاني السودان في أغسطس وسبتمبر من كل عام من فيضانات تؤدي بحياة العشرات وتلحق أضرارًا بالمنازل والحقول الزراعية، نظرًا لضعف البنية التحتية التي تعرضت لتدمير واسع في النزاع القائم.

وأصدرت وحدة الإنذار المبكر إنذارًا باللون الأحمر، يحذر من «خطورة قصوى في النيل الأبيض والخرطوم ونهر النيل، بتوقع فيضانات على امتداد الشريط النيلي نتيجة زيادة الوارد من النيل الأزرق والأبيض».

وقالت إن إنذار الخطورة يبدأ من صباح اليوم السبت إلى مساء الاثنين المقبل.

وأشارت إلى أن مياه الفيضانات يُحتمل أن تغمر الحقول والوديان، داعية إلى تجنب الأماكن المنخفضة ونقل المحاصيل والأعلاف والحيوانات إلى أماكن مرتفعة مقاومة للمياه.