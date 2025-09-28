شبكة أطباء السودان: 14 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب

أعلنت شبكة أطباء السودان اليوم الأحد عودة 34 مستشفى و214 مركزا صحيا للخدمة بولاية الخرطوم رغم حجم الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع الصحي.

وكشفت شبكة أطباء السودان، في تقرير أصدرته اليوم، عن آخر المستجدات في القطاع الصحي بولاية الخرطوم بعد عامين من الحرب التي بدأت في 15 أبريل 2023، والتي أدت إلى خروج 73 مستشفى من أصل 80 مستشفى خاصًا عن الخدمة نتيجة للتدمير والنهب وتحويل بعض المرافق إلى ثكنات عسكرية، مع خسائر قدرت بأكثر من 14 مليار دولار للقطاع الصحي.

وأشارت إلى أن الوضع شهد تحسنًا نسبيًا خلال عام 2025، حيث ارتفع عدد المستشفيات العاملة من سبعة مستشفيات فقط أثناء الحرب إلى 34 مستشفى حاليًا، كما عاد إلى الخدمة 214 مركزًا صحيًا موزعة على محليات الخرطوم المختلفة، مما أسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات وتوفير خدمات الرعاية الأولية للمواطنين.

وأضافت أن هذه العودة تمثل خطوة مهمة نحو إعادة تأهيل القطاع الصحي، لكنها لا تخفي حقيقة أن 46 مستشفى لا تزال خارج الخدمة، وأن الحاجة ما زالت كبيرة لمزيد من الدعم الفني واللوجستي لإصلاح ما دُمّر، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية في مختلف المحليات.

وأكدت شبكة أطباء السودان أن الوضع العام في الولاية لا يزال هشًا، إذ تتفاوت الخدمات بين المحليات، غير أن الجهود المبذولة في إعادة تشغيل المرافق الصحية ساعدت في تحقيق بعض الاستقرار النسبي.

ودعت الشبكة إلى مواصلة العمل على إعادة التأهيل، وتقديم الدعم اللازم للمرافق الطبية حتى تتمكن من تلبية احتياجات سكان ولاية الخرطوم في هذه المرحلة الحرجة.