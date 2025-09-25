الحوثيون يعلنون مقتل شخصين وإصابة 48 آخرين بغارات إسرائيل على صنعاء

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن اليوم الخميس، مقتل شخصين وإصابة 48 آخرين بغارات إسرائيل على العاصمة صنعاء.

وقالت وزارة الصحة التابعة للحوثيين:"ندين الجريمة الوحشية التي ارتكبها كيان العدو الصهيوني، والذي شن من خلالها عدة غارات مستهدفًا بالقصف المباشر الأعيان المدنية والخدمية والسكنية، وتضرر عدد من المنازل وسط العاصمة صنعاء، مما أدى إلى سقوط شهيدين و48 جريحًا من المدنيين في حصيلة أولية."

وأضاف البيان أنه ما زالت فرق الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ تبحث عن مفقودين.

وأشار إلى أن" الاستهداف المتعمد والممنهج للأعيان المدنية والخدمية والسكنية، جريمة حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تُضاف إلى سجل الاحتلال الأسود المليء بجرائم الحرب والإبادة الجماعية في المنطقة وطبيعته الإرهابية لهذا الكيان المغتصب" .

وفي وقت سابق اليوم، قال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت عددًا من المناطق في صنعاء، بينها مقر الأمن السياسي (المخابرات) وجبل النهدين.

وأضاف الشهود أن الغارات ولّدت انفجارات عنيفة أحدثت اهتزازًا في المنازل، بينما تصاعدت أعمدة الدخان بشكل كثيف في أكثر من مكان.

ومنذ نحو عامين تواصل جماعة الحوثي إطلاق صواريخ باليستية ومسيرات على أهداف في إسرائيل، وتقول إن عملياتها إسنادا لغزة.

وقبل ساعات، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن 50 شخصا أصيبوا أمس الأربعاء، بجروح متفاوتة جراء سقوط طائرة مسيّرة في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، 3 منهم حالتهم خطيرة، فيما توعدت السلطات في تل أبيب بتوجيه "ضربة موجعة" لجماعة الحوثي.