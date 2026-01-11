الجيش الأمريكي يضرب أهدافا لتنظيم داعش في سوريا

قال الجيش الأمريكي يوم السبت إن القوات الأمريكية وقوات الحلفاء شنت "ضربات واسعة النطاق" على أهداف لتنظيم داعش في أنحاء سوريا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، المسؤولة عن المنطقة، على منصة إكس إن الضربات، التي نفذت في حوالي الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، تأتي في إطار الرد الأمريكي على هجوم مميت استهدف القوات الأمريكية والسورية في أواخر العام الماضي.

ولم يحدد الجيش الأمريكي مواقع الأهداف كما لم يقدم معلومات عن سقوط ضحايا محتملين.

وفي 13 ديسمبر، قتل جنديان أمريكيان ومترجم أمريكي في تدمر في هجوم يعتقد أن تنظيم داعش هو من نفذه. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في ذلك الوقت إن مهمتهم كانت دعم العمليات الجارية ضد تنظيم داعش والإرهاب في المنطقة. كما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين في الهجوم.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقا بالانتقام من "الجماعة الإرهابية"، وشن الجيش ضربات كبرى ضد التنظيم في سوريا بعد ذلك بأسبوع.

وقالت القيادة المركزية: "رسالتنا تظل قوية: إذا ألحقتم الأذى بمقاتلينا، فسنعثر عليكم ونقتلكم في أي مكان في العالم، مهما حاولتم جاهدين الإفلات من العدالة".