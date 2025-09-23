ترامب: عرضت على المرشد الإيراني التعاون ورد بالتهديد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «إيران أول راع للإرهاب بالعالم ولا يجوز أن تمتلك أسلحة نووية».

وأضاف خلال كلمته ضمن أعمال الجلسة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، وعرض عليه التعاون مقابل تعليق برنامج إيران النووي.

وأشار إلى أن النظام الإيراني رد بتوجيه التهديدات لجارات طهران، وتهديد المصالح الأمريكية، وهو ما أدى إلى شن واشنطن هجمات على منشآت إيران النووية.

وأكمل: «ما من دولة أخرى في العالم غير الولايات المتحدة كان بمقدورها تدمير منشآت إيران النووية، نمتلك أفضل الأسلحة على الأرض، وحققنا شيئًا يريده العالم منذ عشرات».

ولفت إلى أنه أنهى، بعد القضاء على الخطر النووي الإيراني، حرب الـ12 يومًا بين طهران وإسرائيل.

وانطلقت في نيويورك، اليوم الثلاثاء، أعمال الجلسة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتستمر أعمال الجلسة التي تعقد هذا العام، تحت عنوان: «معا بشكل أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان»، حتى يوم السبت 27 سبتمبر، وتختتم يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025.