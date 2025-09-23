ترامب ينتقد أوروبا بسبب سياسات الهجرة والطاقة

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، انتقادات حادة لما وصفه بـ"الهجرة غير المنضبطة" في أوروبا، محذراً من "موت أوروبا الغربية".

وقال أمام جمع من زعماء العالم خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أوروبا تواجه مشكلة خطيرة. لقد تم غزوها من قبل قوة من المهاجرين غير الشرعيين".

وأشار إلى النسبة المرتفعة للمهاجرين داخل السجون في عدة دول أوروبية، دون أن يقدم تفاصيل.

وأضاف: "لقد حان الوقت لإنهاء تجربة الحدود المفتوحة الفاشلة"، دون أن يذكر الفروقات الكبيرة بين سياسات الهجرة الوطنية.

وقال: "كلا من سياساتهم في الهجرة وأفكارهم الانتحارية في مجال الطاقة ستكون سببا في موت أوروبا الغربية إذا لم يتم اتخاذ إجراء فوري". وخص طاقة الرياح بانتقاد مباشر.

وتابع: "لقد تم دفع ألمانيا إلى طريق ملئ بالمخاطر للغاية... سواء في مجال الطاقة أو الهجرة".

وفي المقابل، قال ترامب إن الولايات المتحدة قد "أعادت تأكيد سيادتها"، وذلك في خطاب ركز في بدايته على قضايا داخلية مثل حالة الاقتصاد.

وفي قضايا دولية أخرى، أشاد ترامب بعمليات الجيش الأمريكي التي استهدفت قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم خلال الحرب بين إيران وإسرائيل. وقال: "أكبر راعٍ للإرهاب في العالم يجب ألا يُسمح له أبداً بامتلاك أسلحة نووية".

وأضاف أنه يعمل أيضا من أجل إحلال السلام في غزة، محملا حركة حماس الإسلامية مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تسليم الرهائن المتبقين.

وفي ما يتعلق بالتحركات الأخيرة من عدة دول للاعتراف بدولة فلسطين، قال ترامب: "المكافآت ستكون كبيرة جدا لحماس... على هذه الفظائع الرهيبة"، في إشارة إلى الهجمات غير المسبوقة على بلدات إسرائيلية جنوبية في 7 أكتوبر 2023.