علي الحجار يحيي احتفالية ذكرى انتصار 6 أكتوبر على مسرح البالون

صرح الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بالاتفاق مع الفنان علي الحجار لإحياء احتفالية ذكرى انتصار 6 أكتوبر، والمقرر إقامتها يوم السادس من أكتوبر على مسرح البالون بالعجوزة.

تقام احتفالية ذكرى انتصار 6 أكتوبر تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبتوجيهاته لتطوير عروض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وبالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وأوضح عبد المنعم أن فرقتي أنغام الشباب والآلات الشعبية ستشاركان في الفصل الأول من الحفل، ضمن خطة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية لإشراك مختلف فرقه في الفعاليات.

يذكر أن الفنان علي الحجار سبق أن أحيا حفلين على مسرح البالون، أولهما احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر العام الماضي، والثاني احتفالية عيد الحب في فبراير الماضي.

كما يتضمن برنامج الاحتفالية عرض أوبريت من تأليف وألحان محمد مصطفى، يتناول أحداث حرب أكتوبر 1973، وتقدمه فرقتا رضا للفنون الشعبية والاستعراضية والقومية للفنون الشعبية، من إخراج تامر عبد المنعم.

واجتمع عبد المنعم، مساء أمس الاثنين، مع فرق البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بحضور رؤساء الفرق ومدير مسرح البالون، لمناقشة ترتيبات احتفالية ذكرى انتصار 6 أكتوبر والاستعداد للفعاليات المقبلة.