قادة أوروبيون يعربون عن قلقهم إزاء تحليق طائرات مسيرة حول مطار كوبنهاجن

أعرب قادة أوروبيون اليوم الثلاثاء، عن قلقهم إزاء تحليق طائرات مسيرة حول المطار الرئيسي في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، مؤكدين على أهمية حماية "البنية التحتية الحيوية في أوروبا".

وكانت سلطات الطيران قد أوقفت مؤقتا عمليات الإقلاع والهبوط في مطار كوبنهاجن الدولي (معروف أيضا باسم مطار كاستروب) مساء أمس الإثنين، بعد رصد ما بين طائرتين إلى ثلاث طائرات مسيرة في محيط أجواء المطار.

ويعد مطار كاستروب واحدا من أكبر المطارات في منطقة الدول الإسكندنافية، إلى جانب مطاري ستوكهولم أرلاندا وأوسلو جاردرموين، وقد تم إلغاء نحو 100 رحلة جوية. وقد تأثر ما مجموعه حوالي 20 ألف مسافر، وفقاً لما ذكره ممثلو المطار ومراقبة الحركة الجوية الدنماركية خلال مؤتمر صحفي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إنه "قلق" إزاء نشاط الطائرات المسيرة، مؤكداً أن الدنمارك يمكنها "الاعتماد على التضامن الكامل من أوروبا".

وكتب على منصة "إكس": "يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرا على حماية بنيته التحتية الحيوية".

ومن جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تغريدة على منصة إكس: "بينما لا تزال الحقائق قيد التحقق، من الواضح أننا نشهد نمطا من التحديات المستمرة على حدودنا".

وأضافت: "بنيتنا التحتية الحيوية في خطر".

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، اليوم الثلاثاء، إن الطائرات المسيرة التي عطلت العمليات في مطار كوبنهاجن تمثل "أخطر هجوم على البنية التحتية الحيوية في الدنمارك حتى الآن"، حسبما ذكرت وكالة "ريتساو" الدنماركية للأنباء.

وأضافت فريدريكسن: "يظهر هذا شيئا عن العصر الذي نعيش فيه وعما يجب أن نكون مستعدين له كمجتمع... بالطبع، لا نستبعد أي احتمال بشأن الجهة التي تقف وراء ذلك".

وأوضحت فريدريكسن أن الحادث يتفق مع الطائرات المسيرة التي تم رصدها مؤخرا، وانتهاكات المجال الجوي، والهجمات الإلكترونية التي استهدفت مطارات أوروبية.

وبحسب رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور، لا توجد حتى الآن مؤشرات على وجود صلة بين التقارير الواردة من أوسلو والأحداث التي وقعت في كوبنهاجن.

وأضاف في تصريح لقناة "تي في 2" النرويجية": "بيد أن اللافت أن هذه الأحداث تقع في الوقت ذاته في مطارات عدة بدول أوروبية مختلفة".