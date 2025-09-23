أمير قطر: تراجع منطق النظام الدولي أمام منطق القوة يعني السماح بتسيد منطق الغاب

قال أمير دولة قطر تميم بن حمد، إن «تراجع منطق النظام الدولي أمام منطق القوة يعني السماح بتسيد حكم الغاب، حيث تغدو مفاهيم القانون والعدالة خارج السياق، ويحظى المتجاوز على الآخرين بامتيازات لمجرد أن بوسعه فعل ذلك».

وأضاف خلال كلمته ضمن أعمال الجلسة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن «الواقعية السياسية الجديدة اختزل تعريفها ليصبح مختصرًا على مسايرة القدرة على فرض الأمر الواقع».

وأشار إلى «القسم الكارثي في هذا السلوك، والمرتبط بأن المتجاوز في العلاقات الدولية يعتبر أن التسامح معه ضعف، ويعد المتسامح مع تجاوزاته عاجزًا».

وشدد على أن «الموضوع الذي يجب أن يتصدر النقاش في المؤسسات الدولية حاليًا هو كيفية استعادة نظام الأمن الجماعي قوته، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وعودة الفاعلية للشرعية الدولية».

وانطلقت في نيويورك، اليوم الثلاثاء، أعمال الجلسة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتستمر أعمال الجلسة التي تعقد هذا العام، تحت عنوان: «معا بشكل أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان»، حتى يوم السبت 27 سبتمبر، وتختتم يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025.