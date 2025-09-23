﻿أمين عام الجامعة العربية: يجب الضغط على إسرائيل عبر فرض العقوبات

دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى الضغط على إسرائيل، عبر فرض العقوبات في «المجالات الموجعة» لتل أبيب.

وقال خلال لقاء مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «الغد»، مساء الثلاثاء: «العقوبات لا يجب أن تكون فقط في التجارة، ولكن في العديد من المجالات التي توجع إسرائيل».

وأشار إلى أن العقوبات من الممكن أن تشمل: حظر الطيران، ومنع مرور السفن الإسرائيلية في المياه الإقليمية، بما يؤدي إلى إيلام إسرائيل، ويكبدها الثمن غاليًا.

وأضاف: «يجب كذلك أن نسعى جميعًا للنقاش مع الجانب الأمريكي، وإقناعه أن ما يفعله وتأييده الأعمى لإسرائيل أمر خاطئ بالكامل».

وعلق على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورفضه إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن «البعض قد يرفض أشياء كثيرة ثم تقبل فيما بعد».

وأكمل: «أنا شخصيًا لي تجربة مع إسرائيل عندما كنت شابًا صغيرًا في كامب ديفيد ومدريد، وإسرائيل تقول لا انسحابات ولا تراجع عن الاستيلاء عن الأراضي العربية والمصرية، في عام 1972 كنا نسمع من التصريحات والقصص للمواقف الإسرائيلية بشأن المستوطنات في سيناء، ثم تُرك كل شيء».



