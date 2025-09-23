أبو الغيط: إسرائيل تتعرض لضربة سياسية مبرحة وتجسيد الدولة الفلسطينية قريب

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مخرجات مؤتمر حل الدولتين حدث كبير للغاية واستثنائي، موضحًا أنها تؤكد أن الحل يكمن في إنشاء الدولة الفلسطينية والاعتراف بها.

وثمن خلال لقاء مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «الغد»، مساء الثلاثاء، اعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا بالدولة الفلسطينية، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الاعترافات.

وأشار إلى أن «بريطانيا الدولة المسئولة عن وعد بلفور وما يعانيه الشعب الفلسطيني وكل المنطقة، كما أن أستراليا دولة أنجلو سكسونية تابعة بشكل واضح للمناهج السياسية الأمريكية، أما كندا فهي دولة جارة لواشنطن».

وأوضح أنه سيشارك في اجتماع برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، لمجموعة من الأطراف الدولية والعربية، ومنها: بريطانيا وكندا ومصر والأردن والإمارات والسعودية، لبحث اليوم التالي لوقف إطلاق النار.

وأضاف: «وقف إطلاق النار قادم لا ريب فيه، المشكلة الحقيقية أن العالم الغربي يربط بين القتال والإفراج عن الرهائن.. وعند إطلاق سراح الرهائن لن يبقى لإسرائيل حجة للقتال».

ولفت إلى أن «إسرائيل تُضرب ضربًا سياسيًا مبرحًا، وخسرت ضميرها في أدائها في غزة والضفة، كما أنها فقدت السيطرة على الرأي العام الدولي الذي كان يؤيدها في السابق».

وأكد أن «هذه الأمور تؤدي أن الدولة الفلسطينية - إذا أحسن العرب إعداداها تأهيليها والترتيب لها - ستكون قريبة».