علق أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على انتقادات البعض لمؤتمر حل الدولتين، وقولهم إن الاعترافات الأخيرة بالدولة الفلسطينية «خطوة رمزية».

وقال خلال لقاء مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «الغد»، مساء الثلاثاء، إن المؤتمر له قيمة كبيرة في شكل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإطلاقه للمفاهيم.

وأضاف: «مع اعتراف دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا - الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة في حلف الأطلسي - الصورة تختلف، وهناك موقف جديد يشهده المجتمع الدولي، يحتاج الدعم والتمسك به وفهمه».

وأشار إلى أن القضية تتجه نحو مسارها الصحيح، مشددًا على ضرورة قيام كل طرف بواجبه، فالسلطة الفلسطينية يجب أن تتمسك بدورها ومسئولياتها وإصلاحاتها وقواعدها وقوانينها وتمويلها.

ودعا إلى عدم التقليل من التصريح الإماراتي الذي قال إن «التغيير في أوضاع الأرض المحتلة يؤدي إلى تغيير في التفاهمات مع إسرائيل».

وأوضح أن «الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن استمرار أوضاع غزة والضفة الغربية والاحتلال يؤدي إلى هز الاستقرار في الشرق الأوسط، الذي له جذور منذ 50 عامًا مع توقيع اتفاقات السلام بين مصر وإسرائيل».

وأكد أن الضغوط التي تمارس على مصر والأردن لم تحقق نتائجها، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي، أكد أكثر من مرة أن مصر لا يمكن أن تقبل بالتهجير، ولن تساهم في خطوات تسبب ظلمًا للشعب الفلسطيني.

وكشف كواليس لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الأول، مضيفًا: «قلت له إن العالم الغربي لم يفقد فقط المروءة، بل كل قيمه بالنسبة لما يحدث في غزة».

ونوه أن الكثيرين في العالم الغربي لم يتنبّهوا ويفهموا الأطماع والقسوة والعنف الدموي الإسرائيلي إلا بعد مرور فترة طويلة من الحرب.

ولفت إلى أن «الحرب كشفت عن وجه قبيح يبقى مع إسرائيل لعقود مقبلة»، مختتمًا: «التمسك بتلك الحكومة يسبب خسائر لإسرائيل، وهذا لا يعنيني فلتخسر كما تخسر، المهم الشعب الفلسطيني يحصل على حقوقه».