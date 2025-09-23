نقيب الصحفيين: إرث محمد حسنين هيكل سيظل حاضرا في الصحافة المصرية والعربية

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن إرث الأستاذ محمد حسنين هيكل سيظل إرثه حاضرا في الصحافة المصرية والعربية.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي لمؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، لتسليم "جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية" لعام 2025 للعمل الصحفي على اختلاف منصاته ومنابره، بحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة والشخصيات العامة البارزة، تزامنا مع ذكرى ميلاد هيكل.

وأضاف البلشي أن حفل توزيع جائزة هيكل للصحافة العربية، يعود لبيته للعام الثاني على التوالي، متابعا:" تنقل الأستاذ ولمع في عالم الصحافة من كونه ناقلا للأخبار إلى منبر للفكر والإبداع".

وتابع: "نرحب اليوم ترحيبا كبيرا ونعتز بمسيرة عطاء متصلة لصاحب البيت، الذي سيظل إرثه حاضر فى كل جهد يبذل من أجل صحافة حرة مهنية"، موضحا أن التحديات التي تواجه المهنة تفرض عليان أن نسير على درب التطوير والحرية والمهنية.

وأكد نقيب الصحفيين: "نحن على عهدنا للسير قدما من أجل صحافة نريدها أن تعبر تعبيرا راسخا عن الناس وخطوة نحو المستقبل، فالتكريم اليوم تكريم لصحافة تقف شامخة و احتفاء ببقاء أثر الأستاذ وعطاءه".

وتابع: "لا أنسى أن نقف إجلالا لزملائنا الصحفيين الفلسطينيين الذين يعانون فى ظل عدوان همجي يدخل عامه الثاني، كونهم يبعثون رسالة أمل للمستقبل، تحية لمن علموننا كيف تكون المهنية وتحية إكبار لكل الفلسطينيين".

ويشارك في الحفل، زوجة الراحل هدايت تيمور، ووزير الخارجية الأسبق، نبيل فهمي، والمفكر السياسي الكبير مصطفى الفقى، ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أحمد هيكل، والإعلامي شريف عامر، والإعلامية لميس الحديدي، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، ونقيب الصحفيين خالد البلشي، ووكيل نقابة الصحفيين محمد سعيد عبدالحفيظ، والسكرتير العام لنقابة الصحفيين جمال عبدالرحيم، وأعضاء المجلس، والنقيب الأسبق يحيي قلاش، وعضوة مجلس النواب الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، والدكتور عمرو الشوبكي، مستشار مركز الأهرام، والكاتب الصحفي والأديب محمد سلماوي.