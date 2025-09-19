سادس فيتو أمريكي ضد وقف إطلاق النار في غزة خلال عامين

للمرة السادسة خلال عامين، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، أمس الخميس، لإسقاط مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة ويطالب إسرائيل برفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات إلى القطاع.

وكان المشروع، الذي صاغه الأعضاء العشرة المنتخبون من إجمالي 15 عضوا في المجلس، يطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة (حماس) الفلسطينية وغيرها من الفصائل، وفقا لوكالة رويترز.

وحصل المشروع على دعم 14 عضوا.

وهذه هي المرة السادسة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن بشأن الحرب المستمرة على غزة منذ قرابة العامين.

وقالت سفيرة الدنمارك لدى الأمم المتحدة كريستينا ماركوس لاسن للمجلس قبل التصويت إن "المجاعة في غزة لم تعد متوقعة… بل مؤكدة".

وأضافت: "توسع إسرائيل في هذه الأثناء عمليتها العسكرية بمدينة غزة معمقة بذلك معاناة المدنيين. هذا الوضع الكارثي، وهذا الفشل الإغاثي والإنساني، هو ما دفعنا إلى التحرك اليوم".

ودأبت الولايات المتحدة على حماية حليفتها إسرائيل في الأمم المتحدة. ولكن في خطوة نادرة الأسبوع الماضي، دعمت بيانا لمجلس الأمن ندد بالهجوم على قطر في الآونة الأخيرة غير أن نص البيان لم يشر إلى مسئولية إسرائيل عن هذا الهجوم

ومع ذلك، أظهر الفيتو الأمريكي الجديد أن واشنطن بعد أسبوع واحد فقط من القصف الإسرائيلي للدوحة، لا تزال توفر حماية دبلوماسية راسخة لتل أبيب.

من جانبها، قالت الدبلوماسية الأمريكية مورجان أورتاجوس للمجلس قبل التصويت إن "حماس مسئولة عن بدء هذه الحرب واستمرارها. وقد قبلت إسرائيل البنود المقترحة لإنهاء الحرب، لكن حماس لا تزال ترفضها"، على حد زعمها.

وتابعت: "يمكن أن تنتهي هذه الحرب اليوم إذا حررت حماس الرهائن وألقت سلاحها"، على حد قولها.

وعقب التصويت، قالت حركة "حماس" في بيان إن استخدام الإدارة الأمريكية، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإفشال مشروع القرار يمثل "تواطؤاً سافراً وشراكة كاملة في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني".

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا رفيع المستوى بشأن غزة يوم الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع وجود زعماء العالم في نيويورك.