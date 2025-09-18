وصف عمدة لندن ، صادق خان، الوضع في غزة بأنه إبادة جماعية لأول مرة، ليصبح بذلك أبرز شخصية في حزب العمال تُخالف الموقف الرسمي للحكومة البريطانية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت لجنة تابعة للأمم المتحدة وقوع إبادة جماعية في غزة، بل واتهم تقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل بالعنف الجنسي، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف: "أعتقد أنه من المحتم الاستنتاج بأننا نشهد إبادة جماعية في غزة". وقالت الحكومة البريطانية إن موقفها الرسمي هو أنها "لم تتوصل بعد إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل تتصرف بمثل هذه النية الإجرامية".

وسبق أن تعهد ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، إذا لم تستوفِ إسرائيل مجموعة من الشروط لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وأعلنت دول أخرى، منها فرنسا وأستراليا وكندا، عزمها على اتخاذ الخطوة نفسها خلال اجتماع الأمم المتحدة.