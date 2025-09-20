ترامب يعلن إجراء محادثات مع أفغانستان لاستعادة السيطرة على قاعدة باجرام الجوية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه يجري محادثات مع أفغانستان بشأن استعادة السيطرة على قاعدة باجرام الجوية.

وفي تصريحات للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، قال ترامب: «ما كان ينبغي لنا التخلي عنها أبدا».

يأتي ذلك بعد يوم من تصريح ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بأن الولايات المتحدة تسعى لاستعادة السيطرة على القاعدة التي استخدمتها القوات الأمريكية عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأدى انسحاب القوات الأمريكية عام 2021 إلى استيلاء حركة طالبان الإسلامية على القاعدة، بحسب وكالة رويترز.

وأعلن مسئولون أفغان معارضتهم لعودة الوجود الأمريكي إلى البلاد.

وقال ذاكر جلالي المسئول بوزارة الخارجية الأفغانية في منشور على موقع إكس: «أفغانستان والولايات المتحدة بحاجة إلى التعاون دون أن تحتفظ الولايات المتحدة بأي وجود عسكري في أي جزء من أفغانستان».