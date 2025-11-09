سلوت يشكو من التحكيم بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي

عبر أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، عن رأيه حول أداء فريقه، بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-0، في المباراة التي أٌقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب الاتحاد.

قال سلوت لشبكة BBC البريطانية:" كان شوطًا أول صعبًا جدًا بالنسبة لنا. هذا شيء تتوقعه تقريبًا عندما تأتي إلى هنا، في الشوط الأول كان من الواضح أنهم كانوا أفضل".

وأكمل سلوت تعليقا على هدف فان دايك الملغي:" من الصعب أن أُبدي رأيي. من الواضح أن القرار كان خاطئًا، أراني أحدهم هدفًا سجله سيتي ضد وولفز الموسم الماضي، وكان الحكم نفسه قد احتسبه".

وعن ابتعاد لقب الدوري عن الريدز "في الموسم الماضي كنا متقدمين بثماني نقاط ولم نشعر أن الأمور قد حُسمت بعد".

بعد الخسارة تجمد رصيد ليفربول في النقطة الـ 18 في المركز الثامن من ترتيب الدوري، وسيلتقي بعد فترة التوقف الدولي أمام نوتنجهام فورست على ملعب أنفيلد.