وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تسعى لنيل موافقة الكونجرس على أسلحة بـ6 مليارات دولار لإسرائيل

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الولايات المتحدة تخطط لبيع أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 6 مليارات دولار، مشيرة إلى أن العملية تأتي بعد الضربة التي شنتها إسرائيل على العاصمة القطرية الدوحة وتحتاج إلى موافقة الكونجرس.





***صفقة أسلحة جديدة

قالت مصادر مطلعة لـ"وول ستريت جورنال" إن إدارة الرئيس الأمريكي دونادل ترامب يسعى للحصول على موافقة الكونجرس لبيع أسلحة بقيمة نحو 6 مليارات دولار إلى إسرائيل، وهي خطوة تأتي بالرغم من الضربة الصاروخية الإسرائيلية التي استهدفت قادة حماس في قطر، والتصعيد العسكري في غزة، اللذين أثارا إدانات قوية في أوروبا والمنطقة.



وبحسب وثائق اطلعت عليها "وول ستريت جورنال" ومصدر مطلع، تتضمن المبيعات المقترحة اتفاقًا بقيمة 3.8 مليار دولار مقابل 30 مروحية أباتشي من طراز "آيه اتش-64"، هو ما سيضاعف تقريباً حجم أسطول إسرائيل الحالي من هذه الطائرات.



وأشارت الوثائق أيضًا إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى للحصول أيضًا على موافقة الكونجرس على اتفاق آخر بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل 3250 مركبة هجومية للمشاة للجيش الإسرائيلي.



وأوضح المصدر أن هذه الأسلحة على الأرجح لن يتم تسليمها قبل مرور عامين إلى ثلاثة أعوام.

ووفقًا للوثائق، سيتم دفع ثمن هذه الأسلحة من خلال تمويل عسكري أجنبي توفره الولايات المتحدة. وتشتري إسرائيل معظم أسلحتها أمريكية الصنع باستخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، والتي تحصل عليها عبر مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية السنوية.

وفي هذه المرحلة، تسعى وزارة الخارجية الأمريكية للحصول على موافقة 4 قادة جمهوريين وديمقراطيين بارزين بلجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وفقًا لمصادر مطلعة.

وعادة ما يتعين على قادة هاتين اللجنتين الموافقة على صفقات السلاح الخارجية الكبرى قبل أن تُخطر الإدارة الكونجرس والجمهور على نطاق أوسع.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، تم إرسال مقترح صفقات الأسلحة إلى قادة الكونجرس لأول مرة قبل نحو شهر، أي قبل الضربة الإسرائيلية في 9 سبتمبر التي استهدفت قادة حماس في قطر، الحليف الخليجي الذي يستضيف أكبر وجود عسكري أمريكي في الشرق الأوسط.

وقالت المصادر المطلعة إن الإدارة واصلت السعي للحصول على الموافقة على هذه الصفقات منذ ذلك الهجوم الإسرائيلي.