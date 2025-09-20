كارول سماحة عن انتقادات إحيائها حفلات بعد وفاة زوجها: كل شخص يعيش حزنه بطريقته

تحدثت الفنانة كارول سماحة، عن اللحظات الصعبة التي عاشتها بعد وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى، عن عمر ناهز 53 عاما في مايو الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.

وردت خلال لقاء ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر «ON E» على منتقديها الذين اتهموها بعدم الحزن، بعد تقديمها أول عروض المسرحية الغنائية «كله مسموح»، على مسرح «كازينو لبنان»، ومغادرتها لإحياء حفلين كبيرين في أوروبا، بعد أيام قليلة على وفاة زوجها، قائلة: «كل شخص يعيش حزنه بطريقته».



وأضافت وسط لحظات مؤثرة تخللها البكاء والدموع: «الناس تعتقد أننا نمثل على الكاميرا أو المسرح، لكني أشعر أن أكثر لحظاتنا حقيقة هي ونحن على المسرح؛ لأننا نعيش الفرح على المسرح حتى النهاية لكي نسعد الناس، وحين نعيش الحزن في عمل درامي، نعيشه حتى النهاية لنجعل الناس تشعر بأوجاع الحياة».

واعتبرت أن الفن خُلق ليساعد الناس الذين لا يستطيعون التعبير عن مشاعرهم، مشيرة إلى أن طفلتها كانت السبب وراء تماسكها.

وقالت: «انهارت عندما عدت إلى المنزل في مصر، كنت أحاول في أول يومين أن أكبت حزني أمام ابنتي تالا، لأنها بعد أن خسرت والدها أصبحت متمسكة بي، كنت أداري عنها حزني لأنها وصلت لمرحلة قالت لي فيها: لا أريدك أن تبكي لا أريد أن أخسرك أنت كمان».

وتابعت: «كلامها كان يجعلني أجيء على نفسي، وكنت أنتظر أن تذهب إلى المدرسة حتى أستطيع أن أعيش حزني وحدي».



وبشأن أغنية «حاولت كثير» بألبومها الجديد، والتي كتبتها ولحنتها بنفسها، وكانت تبدو وكأنها رسالة وداع لزوجها، أوضحت أنها كتبتها في الفترة الصعبة التي سبقت عمليته الجراحية.