لاعب الأهلي السابق: أثق في قدرة منتخب مصر على تخطي بنين

أعرب جمال السيد، نجم الأهلي السابق، عن ثقته الكبيرة في قدرة منتخب مصر على مواصلة مشواره بنجاح في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتخطي عقبة منتخب بنين في دور الـ16، مشيدًا بما قدمه الفراعنة منذ انطلاق البطولة.

وأكد جمال السيد، في برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن منتخب مصر يسير بخطى ثابتة، رغم التعثر في المباراة الافتتاحية، موضحًا أن الفريق نجح سريعًا في تصحيح المسار واستعادة التوازن.

وقال نجم الأهلي السابق: «لم نكن موفقين في البداية، لكننا حققنا الفوز على زيمبابوي، ثم قدمنا مباراة قوية أمام جنوب أفريقيا، وهو منتخب لم ننجح في الفوز عليه منذ فترة طويلة، وظهرنا خلالها بصورة مميزة».

وأشاد جمال السيد بقرار المدير الفني حسام حسن بإجراء تغييرات عديدة في المباراة الثالثة بدور المجموعات، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس رؤية فنية واضحة تهدف إلى تجهيز جميع اللاعبين ومنحهم الثقة، تحسبًا للمرحلة الحاسمة من البطولة.

وتحدث عن مواجهة بنين المقبلة، مؤكدًا أن القرعة تبدو مناسبة نسبيًا لمنتخب مصر، إلا أن الحذر يبقى مطلوبًا، مشددًا على أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء أو التاريخ، وإنما بالأداء والانضباط داخل الملعب.

واختتم جمال السيد تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب المصري يمتلك خبرات كبيرة في التعامل مع البطولات المجمعة، معربًا عن ثقته في قدرة الفراعنة على عبور بنين، والدخول في مواجهات العيار الثقيل، متوقعًا صدامًا قويًا أمام كوت ديفوار في الدور ربع النهائي حال التأهل.