قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه اجتاز للمرة الثالثة على التوالي اختبار القدرات المعرفية، مؤكدًا أنه يتمتع بـ«صحة ممتازة».

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة «إكس»: «أفاد أطباء البيت الأبيض للتو بأنني أتمتع بصحة ممتازة، وأنني اجتزتُ بنجاح باهر، وللمرة الثالثة على التوالي، اختبار القدرات المعرفية، وهو اختبار لم يجرؤ أي رئيس أو نائب رئيس سابق على إجرائه»، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

وتابع ترامب: «أعتقد أنه يجب إلزام أي شخص يترشح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس بإجراء اختبار قدرات معرفية شامل وموثوق. لا يمكن أن تُدار بلادنا العظيمة من قِبل أشخاص أغبياء أو غير أكفاء».

وكان ترامب قد قال، أمس الخميس، إنه يتناول جرعة يومية من الأسبرين أكبر مما يوصي به الأطباء.

وأضاف، في حوار مع صحيفة «وول ستريت جورنال»: «يقولون إن الأسبرين مفيد لتخفيف الدم، وأنا لا أريد دمًا ثخينًا يتدفق في قلبي، أريد دمًا خفيفًا يتدفق في قلبي».

ويُعد ترامب (79 عامًا) ثاني أكبر رئيس يتولى رئاسة الولايات المتحدة سنًا، بعد سلفه الديمقراطي جو بايدن، الذي تراجع عن الترشح لولاية ثانية في انتخابات 2024، وسط تساؤلات بشأن قدراته الصحية على شغل المنصب، وكان يبلغ من العمر 82 عامًا عندما غادر منصبه قبل عام.