ميلان يُعلن ضم فولكرج على سبيل الإعارة مع خيار الشراء

أكّد نادي إيه سي ميلان رسميًا انضمام المهاجم الألماني نيكلاس فولكرج إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة، مع إمكانية تفعيل خيار الشراء النهائي، ليصبح حاملًا للقميص رقم 9 في تشكيلة الروسونيري.

وانتقل فولكرج في 2024 إلى وست هام يونايتد قادمًا من بوروسيا دورتموند بعد تجربة مع فيردر بريمن، لكنه لم يترك بصمة واضحة في الدوري الإنجليزي، حيث اكتفى بتسجيل ثلاثة أهداف خلال 29 مباراة في موسم ونصف.

ويطمح اللاعب إلى استعادة مستواه مع ميلان، الذي يعاني هذا الموسم من نقص حاد في مركز المهاجم الصريح، ليكون إضافة مهمة في خط هجوم الفريق.

ومن المتوقع أن يكون فولكرج جاهزًا للمشاركة في مباراة ميلان أمام كالياري، مع احتمال البداية من مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في مجريات اللقاء تحت قيادة المدرب ماسيميليانو أليجري.