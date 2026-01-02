

دعت وزارة الداخلية المغربية، الجمعة، المواطنين إلى توخي الحذر وسط سوء الأحوال الجوية بالبلاد، فيما علقت وزارة التربية الدراسة في 9 أقاليم، وأعلنت وزارة الأوقاف تعليق الدروس بعدد من المساجد يومي السبت والأحد.

جاء ذلك وسط توقعات بتساقط أمطار رعدية قوية، مساء الجمعة، في عدد من مناطق المملكة، وفق ما أفادت به المديرية العامة للأرصاد الجوية، الخميس.

وطالبت وزارة الداخلية المواطنين باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة، وتفادي المجازفة بعبور المقاطع الطرقية القابلة للغمر بالمياه، أو الأودية والمنخفضات التي قد تشهد سيولا أو فيضانات مفاجئة.

كما شددت على ضرورة تأجيل التنقلات غير الضرورية، خاصة نحو المناطق التي يحتمل أن تتأثر بالاضطرابات الجوية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية الوطنية، تعليق الدراسة يومي الجمعة والسبت، بمختلف المؤسسات التعليمية في 9 أقاليم.

وقالت الوزارة في بيانات منفصلة، إن هذه الخطوة تأتي بسبب سوء الأحوال الجوية بكل من "تارودانت وأكادير وإنزكان آيت ملول وشتوكة آيت باها (وسط)، وآسفي والصويرة (غرب)، وشيشاوة والرحامنة واليوسفية (شمال)".

كما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعليق مختلف الدروس التي تقدم بالمساجد يومي السبت والأحد.

وقالت في بيان، إنه "تقرر تعليق دروس ميثاق العلماء ودروس محو الأمية بالمساجد المبرمجة يومي السبت والأحد، على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية".

وفي نشرتها التحذيرية، الخميس، قالت مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب إن الأيام الماضية سجلت أمطارا فاقت 100 ملم، وتسببت في قطع بعض الطرقات، وتعليق الدراسة في بعض المدن.

وأوضحت المديرية أن "هذه الأمطار الرعدية (80 - 120 ملم) ستكون مصحوبة برياح مرتقبة الجمعة، في أقاليم أكادير وتارودانت، والصويرة".

كما توقعت هطل أمطار (30-45 ملم) بكل من آسفي والجديدة واليوسفية، واشتوكة آيت باها وانزكان وتزنيت (وسط)، وشيشاوة والحوز وسيدي بنور (شمال)".

وشهدت عدة مدن مغربية خلال ديسمبر الماضي، هطل أمطار غزيرة إلى جانب تساقط كثيف للثلوج.

فيما أسفرت السيول التي اجتاحت مدينة آسفي غربي البلاد في 14 ديسمبر الماضي عن مصرع 37 مواطنا، وفق بيان لمحافظة المدينة.

كما أعلنت السلطات المغربية "إجراءات سريعة" للحد من آثار الفيضانات التي ضربت آسفي، مثل تقديم مساعدات لفائدة الأسر التي فقدت ممتلكاتها والتكفل بوضعية المنازل المتضررة إلى جانب إعادة بناء وترميم المحلات التجارية المتضررة.