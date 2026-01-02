الأمم المتحدة: غرق طفل فلسطيني في مياه موحلة أغرقت خيمته في غزة

قالت الأمم المتحدة اليوم الخميس إن طفلا فلسطينيا في قطاع غزة غرق جراء الفيضانات التي أحاطت بخيمته بالمخيم الذي يقطنه، حيث أظهرت مقاطع مصورة رجال الإنقاذ وهم يحاولون انتشال جثته من المياه الموحلة بسحبه من كاحله. وتعد هذه الحادثة أحدث مؤشر على المعاناة التي يسببها فصل الشتاء لسكان القطاع.

وأفاد مسؤولون صحيون بوفاة طفل آخر /9 سنوات/ في غزة، الخميس، لكن لم تتضح ملابسات وفاته.

وفي غضون ذلك، شنت القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية حملة اعتقالات واسعة، حيث اعتقلت نحو 50 فلسطينيا، معظمهم تم اعتقالهم من منازلهم، وفقاً لما ذكره نادي الأسير الفلسطيني.

وفي مستهل عام 2026، أنهى وقف إطلاق النار الهش، الذي بدأ قبل 12 أسبوعا بين إسرائيل وحركة حماس، القصف الإسرائيلي المكثف على غزة إلى حد كبير، لكن الفلسطينيين ما زالوا يلقون حتفهم بشكل شبه يومي بالنيران الإسرائيلية، ولا تزال الأزمة الإنسانية مستمرة دون أي مؤشرات على انحسارها.