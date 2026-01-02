مادورو: فنزويلا منفتحة على محادثات مع أمريكا بشأن تهريب المخدرات

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مقابلة مسجلة مسبقا بثها التلفزيون الحكومي يوم الخميس إن فنزويلا منفتحة على التفاوض بشأن اتفاق مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات، لكنه رفض التعليق على غارة قادتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) الأسبوع الماضي في منطقة رسو فنزويلية تعتقد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الكارتيلات كانت تستخدمها.

وأكد مادورو، في مقابلة مع الصحفي الإسباني إجناسيو رامونيه، أن الولايات المتحدة تريد فرض تغيير للحكومة في فنزويلا والحصول على احتياطياتها النفطية الهائلة من خلال حملة ضغط مستمرة منذ أشهر بدأت بانتشار عسكري مكثف في البحر الكاريبي في أغسطس/آب الماضي.

وقال مادورو: "ماذا يطلبون؟ من الواضح أنهم يسعون لفرض أنفسهم من خلال التهديدات والترهيب والقوة"، وأضاف لاحقا أن الوقت قد حان لكلا البلدين "للبدء في التحدث بجدية، والبيانات في أيديهما".

وتابع:"أن الحكومة الأمريكية تعلم، لأننا أخبرنا العديد من المتحدثين باسمهم، أنه إذا أرادوا مناقشة اتفاق لمكافحة تهريب المخدرات بجدية، فنحن مستعدون. وإذا أرادوا النفط، فإن فنزويلا مستعدة للاستثمار الأمريكي، كما هو الحال مع شركة شيفرون، متى أرادوا وأينما أرادوا وكيفما أرادوا".

وتعد شركة "شيفرون" هي شركة النفط الكبرى الوحيدة التي تصدر الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة. وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم.

وتم تسجيل المقابلة في ليلة رأس السنة، وهو نفس اليوم الذي أعلن فيه الجيش الأمريكي عن غارات ضد خمسة قوارب يزعم أنها لتهريب المخدرات. وترفع الهجمات الأخيرة إجمالي عدد الضربات المعروفة للقوارب إلى 35، وعدد القتلى إلى 115 شخصا على الأقل، وفقا للأرقام التي أعلنتها إدارة ترامب. ويوجد فنزويليون بين الضحايا.

وبرر ترامب الهجمات باعتبارها تصعيدا ضروريا لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، وأكد أن الولايات المتحدة منخرطة في "نزاع مسلح" مع كارتيلات المخدرات. وبدأت الضربات قبالة سواحل فنزويلا الكاريبية وتوسعت لاحقا إلى شرق المحيط الهادئ.

في غضون ذلك، كانت وكالة المخابرات المركزية وراء غارة بمسيرة الأسبوع الماضي في منطقة رسو يعتقد أن كارتيلات المخدرات الفنزويلية استخدمتها، وفقا لشخصين مطلعين على تفاصيل العملية طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة الأمر السري. وكانت هذه أول عملية مباشرة معروفة على الأراضي الفنزويلية منذ بدء الهجمات على القوارب، مما يمثل تصعيدا كبيرا في حملة ضغط الإدارة على مادورو، المتهم بالإرهاب المرتبط بالمخدرات في الولايات المتحدة.

وعندما سئل عن العملية على الأراضي الفنزويلية، قال مادورو إنه يستطيع "التحدث عنها خلال أيام قليلة".