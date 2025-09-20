أعلن نادي الاتحاد السكندري عن تعاقده مع تامر مصطفى، ليكون مديرا فنيا جديدا للفريق، ليتولى المسؤولية خلفا لأحمد سامي الذي أقيل من منصبه عقب الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية، في الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

أشار الاتحاد السكندري في بيان رسمي "اعتمد مجلس إدارة النادي برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة تامر مصطفى عقب الاجتماع الذي عقد معه مساء الجمعة".

وأشار البيان "من المقرر أن يقود الجهاز الجديد تدريبات الفريق اليوم السبت استعدادا للمباراة القادمة أمام زد في إطار مباريات الأسبوع الثامن لبطولة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة".

ويضم تشكيل الجهاز الفني أيضا كل من إسلام عادل مديرا للكرة، وحمد إبراهيم مدربا عاما، وأحمد حسن مكي مدربا مساعدا، ومحمد يونس مدربا لحراس المرمى، وخالد السعيد معدا بدنيا، ومحمود فرج محللا للأداء، وهشام مصطفى طبيبا، وأحمد السيد أخصائي التأهيل.

ويحتل "زعيم الثغر" المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط من 7 مباريات بعد فوز وتعادلين و4 هزائم.