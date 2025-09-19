ترامب يعلن زيارة أردوغان واشنطن 25 سبتمبر الجاري لبحث ملفات الدفاع والتجارة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، إن نظيره التركي رجب طيب أردوغان سيزور واشنطن في 25 سبتمبر الجاري، متوقعاً أن تختتم المحادثات بين واشنطن وأنقرة بشأن مقاتلات F-35 بشكل إيجابي.

وأوضح الرئيس الأمريكي، عبر منصة "تروث سوشيال" أن "الولايات المتحدة تعمل على العديد من الاتفاقيات التجارية والعسكرية مع تركيا، بما في ذلك صفقة كبيرة لشراء طائرات من شركة بوينج، وصفقة مقاتلات من طراز F-16، بالإضافة إلى مواصلة المحادثات بشأن برنامج F-35، والتي من المتوقع أن تُختتم بشكل إيجابي"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف ترامب أن علاقته لطالما كانت "جيدة جداً" بالرئيس التركي، معبراً عن تطلعه إلى استقباله في البيت الأبيض في 25 من سبتمبر الجاري".

وذكرت "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن أردوغان يسعى لعقد اجتماع مع ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.

وأشارت الوكالة إلى أن أنقرة تخطط لتوقيع اتفاقات جديدة في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة، في إطار مساعيها لتعزيز العلاقات مع واشنطن في مجالات تمتد من السلع الأساسية إلى الدفاع.

لقاء على هامش قمة "الناتو"

وفي يونيو الماضي، شدد أردوغان خلال لقاء مع ترامب، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي، على الحاجة لتعاون وثيق بين أنقرة وواشنطن من أجل وضع حد لحرب غزة، وللنزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وذكرت الرئاسة التركية، حينها أن الرئيس التركي دعا إلى زيادة التعاون مع الولايات المتحدة على مستوى الصناعات الدفاعية، معتبراً أن من شأن ذلك أن يعزز بشكل كبير التبادلات التجارية بين البلدين.

وقالت الرئاسة التركية إن "تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية من شأنه أن يسهل الوصول إلى هدف 100 مليار دولار بحجم التجارة بين البلدين".